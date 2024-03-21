Названа дата товарищеского матча между сборными России и Белоруссии

Сборная России по футболу точно проведет товарищеский матч против команды Белоруссии. Об этом сообщил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Игра состоится 8 июня. Поединок пройдет в Минске на стадионе «Динамо», который вмещает в себя 22 тысячи зрителей.

В минуты написания новости сборная России играет товарищеский матч с командой Сербии. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России.