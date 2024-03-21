В Совете Европы выступили против участия россиян в Олимпиаде

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос не поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Его слова передает официальный сайт организации.

«Любую победу этих спортсменов, даже выступающих под нейтральным флагом, можно использовать как инструмент пропаганды для создания нарратива о принятии и нормализации, который преуменьшает серьезность действий России и Беларуси. Почему? Потому что их участие было бы оскорблением украинских спортсменов, многие из которых не могут тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры», — сказал Русопулос.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее Тарасова заявила, что российским спортсменам не нужно запрещать ехать на ОИ.