Чернышенко заявил, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в Париж

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил условия, выдвигаемые Международным олимпийским комитетом (МОК) в адрес россиян. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Нужно ли ехать на Олимпиаду? Оценку должны давать сами спортсмены. Если МОК подтвердит, что снимаются условия осуждения СВО или отказа от родины, то юридических препятствий не будет. Но условия таковы, что никто из спортсменов отобраться на Олимпиаду не может. Такая возможность осталась только у нескольких видов спорта. Если будет возможность, надо ехать», — сказал Чернышенко.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

В МОК сообщали, что порядка 12 российских спортсменов уже прошли квалификацию.

Ранее Бах назвал спортсмена из России, который хочет выступить на ОИ.