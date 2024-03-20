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Глава МОК об Играх дружбы: политизация всегда ведет к разделению

Глава МОК Бах заявил, что Игры дружбы ведут к разделению из-за политизации

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Pressefoto Baumann/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос об Играх дружбы, которые пройдут в России, отметив, что политизация всегда ведет к разделению, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что там не будет антидопингового режима, международно признанного. Это страна с историей манипулирования антидопинговой системой. Будут ли санкции? Мы пока не знаем, что должно там состояться», — сказал Бах.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, надо ли российским спортсменам бойкотировать Олимпиаду.

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