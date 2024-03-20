Глава МОК о России: все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен соответствовать правилам олимпийского движения для восстановления членства в МОК, передает ТАСС.

«Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. В тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем. В данный момент мяч на их стороне», — сказал Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Кремле прокомментировали условия МОК для участия россиян в Олимпиаде.