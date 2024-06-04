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Стало известно, сколько стоят самые дорогие особняки Подмосковья

Самый дорогой особняк в Подмосковье продается за 3,1 млрд рублей

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Sotheby's International Realty

Стоимость топ-3 самых дорогих особняков в Подмосковье варьируется от 3,1 до 2, млрд руб. Об этом свидетельствуют данные исследования проведенного «Авито Недвижимостью», копия есть у «Газеты.Ru».
Наиболее дорогим лотом стал особняк площадью в 1400 кв.м в охраняемом коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе, который стоит 3,1 млрд руб.
«В доме есть несколько спален, в том числе гостевые и мастер-спальня, кабинет, гостиная, столовая, каминный зал и игровая комната», — сообщается в объявлении.

На цокольном этаже располагаются бассейн, хаммам, сауна, домашний кинотеатр и танцпол.

На участке в 2 га построены гостевой дом с банкетным залом на 150 человек, дома для старших и прислуги, а также гараж на 4 авто.

За 2,85 млрд руб. продается особняк площадью 1500 кв.м в поселке «Раздоры-2». Дом в неоклассическом стиле от итальянского архитектора с индивидуальной меблировкой и фреской на потолке гостиной.

Дом за 2,33 млрд руб. (2000 кв.м) в охраняемом поселке располагает 7 спальнями, светлым бассейном, бильярдной, кинозалом, баром и винным погребом. Участок в 2 га включает беседки и 3 гаража на 10 машин.

Все топовые лоты расположены на Рублево-Успенском шоссе — самом престижном и дорогом направлении загородной недвижимости Московской области.

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