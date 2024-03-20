Экс-игрок «МЮ» назвал фаворита в матче Англия — Бразилия

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами Англии и Бразилии. В комментарии ODDS.ru он выразил мнение, что у англичан больше шансов победить в этой игре.

«Сборная Бразилии все еще грозная команда. Бразилия есть Бразилия, и она будет во все времена грозной. Потому что они действительно чемпионы. Сборная Бразилии завоевала многого чемпионатов мира, в команде много классных футболистов. Бразилия ставит цель только одну — стать чемпионами.

Англичане всегда конкурентноспособные. На бумаге все время пишут, что они сильные, чемпионы и так далее, но на футбольном поле все происходит по-другому. В последнее время они прибавили, преобразились и начали давать плоды. Будет интересно посмотреть на эти сборные. Фаворитом считаю Англию. Английская молодежь сейчас очень хороша. Так что предпочтение отдаю им», — заявил Канчельскис.

Матч между сборными Англии и Бразилии состоится в субботу, 23 марта. Игра пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» и начнется в 23:00 мск.

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