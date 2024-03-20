Иностранный футболист выступил против отстранения России

Бывший сербский вратарь «Ростова» Деян Радич заявил, что он против отстранения российских футболистов от международных соревнований, передает Metaratings.

«Сколько стран вели боевые действия, и все в футбол играют. Но кто-то посчитал, что вправе решать, кому играть в футбол, а кому нет. Так не должно быть, все должны участвовать», — сказал Радич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Ранее экс-тренер сборной России назвал лидера национальной команды.