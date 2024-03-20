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Выступающий в Европе российский футболист попал в топ-20 самых дорогих игроков лиги

Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1

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Panoramic/Global Look Press

Портал Transfermarkt на своем сайте представил рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1. В топ-20 футболистов попал полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин.

Рыночную стоимость Головина Transfermarkt оценил в €30 млн. Такая же цена у защитника «ПСЖ» Фабиана Руиса и одноклубника Головина, нападающего Фоларина Балогуна.

Самым дорогим игроком Лиги 1 ожидаемо стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его стоимость €180 млн. Ашраф Хакими из «ПСЖ» оценивается порталом в €65 млн. Тройку самых дорогих игроков французского чемпионата замыкает еще один футболист «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери (€60 млн). Столько же стоят его одноклубники Нуну Мендеш и Усман Дембеле.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 23 матча, забив шесть мячей и сделав четыре результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее сообщалось, что игрок «Локомотива» может перейти в «Ювентус».

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