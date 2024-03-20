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Звезда сборной Нидерландов заявил, что его раздражал Промес в команде

Снейдер: я испытывал раздражение к Промесу в сборной Нидерландов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал о раздражительном поведении Квинси Промеса и Мемфиса Депая в расположении национальной команды.

«Да, я испытывал раздражение к Промесу. Квинси и Мемфис Депай занимались музыкой. Между нашими тренировками. Однажды за день до важного матча из их комнаты доносился громкий тяжелый рок. Я пошел к ним — ребята сочиняли песню. Они хотели выпустить ее на следующий день.

Тогда я сказал им: «Ребята, у нас завтра важная игра. Не надо этим заниматься». Они меня послушали», — сказал Снейдер в эфире программы Veronica Offside.

Промес выступал за сборную Нидерландов с 2014 по 2021 год.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее Депай оправдался за поддержку Промеса.

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