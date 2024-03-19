МОК обвинили в поддержке нацизма

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал запрет олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву участвовать в квалификации к Олимпиаде из-за того, что он сфотографировался на фоне антинацистского плаката. В комментарии «Газете.Ru» Свищев предположил, что кто-то в МОК поддерживает нацизм.

«Сейчас российского борца Мусу Евлоева не допускают до соревнований, потому что нашли его фотографию на фоне плаката «Нет нацизму». Ну, слушайте, если этот плакат действительно против нацизма, за это не допускают до Олимпийских игр? Значит, в МОК принимает решения кто-то, кто поддерживает нацизм? За него наказывают по всему миру. Видите, уже по каким-то формальным признакам отстраняют спортсменов. Это сильнейший борец, претендент на золотые медали Олимпийских игр. И мне удивительны слова Баха, который всегда заявлял, что он — друг России. Он говорит, что спортсмены должны участвовать в Играх вне зависимости от того, какую страну представляют, и что они не должны отвечать за действия своих правительств — что он творит вообще?» — задался вопросом политик.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее в Госдуме назвали позорными слова Баха об ответственности атлетов за действия правительств.