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Глава МОК Бах: агрессия правительства России против меня растет с каждым днем

Глава МОК Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России

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Toby Melville/Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил слова министра спорта России Олега Матыцина, который заявил, что нельзя бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024, однако отметил, что агрессия против него возрастает. Его слова приводит издание Le Monde.

«Мы услышали довольно вежливый сигнал. Но, с другой стороны, мы также видели комментарии, высказанные в очень агрессивном тоне, со стороны. МОК не дает комментариев, но мы видим, что агрессия российского правительства растет с каждым днем. Против Комитета, против Игр и против меня», — заявил Бах.

Игры в Париже стартуют в конце июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Госдуме объяснили, на какие действия МОК Россия отреагирует жестко.

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