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Медведеву предрекли первое место в рейтинге АТР

Кафельников предрек Медведеву первое место в рейтинге АТР

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников в интервью Legalbet заявил, что россиянин Даниил Медведев по ходу карьеры еще может побороться за лидерство в мировом рейтинге.

«Считаю, что Медведев еще может прибавить. Ему только 28 лет, можно сказать, что он в самом расцвете сил. Даже учитывая, что появились сильные молодые теннисисты, Медведев может спокойно с ними конкурировать. Почему нет?» — заявил Кафельников.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев сохранил за собой четвертую позицию, Алькарас остался на второй строчке. Лидировать продолжает сербский теннисист Джокович, тройку лучших замыкает представитель Италии Янник Синнер.

18 марта россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Встреча между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе текущего сезона продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца. Примечательно, что год назад в финале этого же турнира Медведев тоже уступил Алькарасу. Россиянин проиграл пятый финал турниров ATP подряд.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обматерил зрителей во время финала в Индиан-Уэллсе.

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