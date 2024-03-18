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Стало известно, на сколько выбыл Петр Ян из-за разрыва крестообразной связки

Боец UFC Ян выбыл до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки

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Louis Grasse/Global Look Press

В команде российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна рассказали, что спортсмен выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска, передает ТАСС.

«У Петра диагностированы разрыв крестообразной связки, мениска и повреждение паховых мышц. Он будет прооперирован в Москве 19 марта. Вернуться он сможет через шесть — девять месяцев», — сказали в команде спортсмена.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

Ранее Петр Ян попал в больницу.

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