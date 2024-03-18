Тарасова оценила перспективы Валиевой в музыкальной карьере

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева может добиться успехов в музыкальной карьере, передает «Спорт-Экспресс».

«Ее надо оставить в покое. Камила талантливый человек, что она захочет делать, то и будет. Она сможет многое, мне так кажется. У этой девочки все может получиться», — сказала Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее чемпиона Игр Алексея Ягудина шокировал срок наказания для фигуристки Валиевой.