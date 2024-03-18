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Игру «Динамо» в атаке назвали яркой

Тренер Игнатьев заявил, что «Динамо» будет претендовать на место топ-3 РПЛ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у «Динамо» есть неплохие шансы на попадание в топ-3 по итогам сезона после удачного рестарта сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2024 году.

По его мнению, команда под руководством Марцела Лички способна выдать яркую игру в атаке.

«Динамо» — одна из немногих команд, которая показывает содержательный футбол, вся группа игроков линии атаки показывает зрелую, творческую игру. У них в распоряжении есть много интересных ходов, против которых трудно найти противоядие, тяжело справиться. Думаю, что «Динамо» будет одной из команд, которая будет претендовать на призовое место», — заявил Игнатьев.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Валерий Гладилин назвал «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ.

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