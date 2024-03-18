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Медведев обматерил зрителей во время финала в Индиан-Уэллсе

Медведев нецензурно выругался в адрес фанатов во время финала в Индиан-Уэллсе

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев нецензурно выругался в адрес болельщиков во время финального поединка с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает Sport24.

По ходу матча фанаты активно поддерживали Алькараса и радовались каждой ошибке россиянина. В трансляцию попал эпизод, когда в один из таких моментов Медведев повернулся к фанатам и произнес несколько матерных слов.

Встреча между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе текущего сезона продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца. Примечательно, что год назад в финале этого же турнира Медведев тоже уступил Алькарасу. Россиянин проиграл пятый финал турниров ATP подряд.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев сохранил за собой четвертую позицию, Алькарас остался на второй строчке. Лидировать продолжает сербский теннисист Джокович, тройку лучших замыкает представитель Италии Янник Синнер.

Ранее Медведев объяснил свое поражение в Индиан-Уэллсе отсутствием жены на матче.

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