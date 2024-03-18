Фигуристка Александра Трусова получила премию портала «Чемпионат» «Королева фигурки-2023»

Российская фигуристка Александра Трусова стала обладательницей премии спортивного портала «Чемпионат» «Королева фигурки-2023». Результаты премии были определены в конце декабря. Сейчас спортсменка получила награду, поучаствовала в паблик-токе и провела автограф-сессию. Об этом сообщили в редакции интернет-издания.

Победитель премии определялся с помощью голосования читателей спортивного портала «Чемпионат».

Болельщики выбирали «Короля и Королеву» из 24 фигуристов и 24 фигуристок. В голосовании приняли участие спортсмены, которые проявили себя в соревнованиях или показательных выступлениях в 2023 году — в том числе уже завершившие соревновательную карьеру.

Александра Трусова получила 44,3% голосов — всего более 7 тыс. 7001. В активе ее ближайшей преследовательницы Камилы Валиевой — 26,1% (более 4 тыс. голосов).

Вручение премии состоялось в MJ Hall. Знаменательный момент с Трусовой пришли разделить ее болельщики и представители фан-клуба. Перед вручением награды спортсменка рассказала, как много для нее значит поддержка.

«Я очень рада, что у меня такие прекрасные болельщики. Болельщики очень многое значат в моей жизни. Я всегда чувствую энергию, которую они передают с трибун и даже если просто смотрят мои выступления на экране телефона или телевизора. Конечно, во всем, чего я добилась, мне помогли мои болельщики», — сказала Трусова.

Затем спортсменка получила награду из рук главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина. Главред интернет-издания вынес статуэтку в белых перчатках, отметив, что, как на чемпионате мира по футболу, до приза могут дотрагиваться только его обладатели.

«Александра, вы одна из самых ярких, современных и самобытных спортсменок России. Эта награда заслуженно ваша», — сказал Опахин.

После вручения премии Трусова пообщалась с болельщиками и провела автограф-сессию, подписав карточки с постером премии и сделав фотографии с фанатами.

Болельщики вручили спортсменке подарки: букеты цветов и воздушные шары с надписями «Королева фигурки», «Русская ракета», «Восьмое чудо света».

В редакции «Чемпионата» отметили, что вскоре будет награжден победитель премии «Король фигурки-2023» Евгений Семененко.

Напомним, премия «Король и королева фигурки» призвана отметить лучших представителей мира фигурного катания по мнению болельщиков и зрителей.