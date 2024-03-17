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Сын экс-чемпиона мира Цзю заявил о намерении завоевать США

Боксер Цзю: США — это еще одна страна, которую я хочу завоевать

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«Матч ТВ»

Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константина Цзю, в интервью Fight Hype заявил о желании стать популярной персоной в Соединенных Штатах Америки.

«Я вижу, как все работает в Америке. И я наслаждаюсь самим процессом получения популярности. США — это еще одна страна, которую я хочу завоевать. И мне нравится эта идея. Я становлюсь все популярнее, люди начинают следить за мной, больше поддерживают. Это часть бокса, часть спортивного путешествия», — заявил Цзю.

30 марта Цзю проведет бой в США против американца Кита Турмана.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой продлился все 12 раундов. Цзю победил единогласным решением судей. Теперь на его счету 24 победы в 24 профессиональных поединках.

Пояс WBO достался 29-летнему Цзю без боя. Американец Джермелл Чарло принял поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (проиграл единогласным решением) и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

Ранее Майк Тайсон показал тренировку перед боем с Джейком Полом.

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