Овечкин поднялся на 38-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел свою 1410 игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на 17 марта россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 2:1. 19 марта «Вашингтон» встретится с «Калгари».

Именно шайба российского нападающего принесла «Вашингтону» победу над соперником. Стоит отметить, что еще двумя очками в этой встрече отметились россияне Александр Алексеев и Иван Мирошниченко. Они стали авторами результативных передач.

После этой встречи Овечкин вышел на 38-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ, сравнявшись с Нормом Ульманом. Следующей целью российского форварда будет Гарри Хауэлл, на счету которого 1411 встреч.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, забросил 19 шайб и отдал 31 результативную передачу. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ.