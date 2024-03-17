Российский вратарь установил мировой рекорд по числу сейвов за матч

Вратарь петербургского клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева» Артемий Плешков установил мировой рекорд установил мировой рекорд по числу сейвов в одном матче. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

16 марта тульский АКМ одержал победу над «СКА-Невой» в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Петрова со счетом 1:0. Команды выиграла серию со счетом 4-0 и прошла в следующий раунд.

Матч длился 158 минут 11 секунд. Плешков отразил в матче 124 броска. До этого мировой рекорд принадлежал голкиперу финского «Йокерита» Карри Рамо, который в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) совершил 83 сейва.

До этого сообщалось, что российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал вторым претендентом на получение приза «Харт Трофи» — индивидуальной награды, которая вручается хоккеисту за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам трех четвертей сезона главным претендентом на трофей стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Ранее российский хоккеист рассказал о своих ритуалах во время плей-офф.