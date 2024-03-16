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Стало известно, что заставило Галицкого уволить Ивича из «Краснодара»

Агент Ткаченко заявил о разногласиях Ивича и Галицкого в «Краснодаре»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о продолжительных разногласиях между владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и бывшим наставником команды Владимиром Ивичем. Его слова передает «Чемпионат».

«Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам: игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба — неправильно.

Ивич проделал крутую работу для того, чтобы команда оказалась лидером после первой части чемпионата, но не сумел убедить руководство, что сможет удержаться хотя бы в тройке, а к этому добавилось накопившееся раздражение. Это и заставило Галицкого принимать непростое решение», — сказал Ткаченко.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее увольнение Ивича из «Краснодара» связали со «Спартаком».

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