Джокович объяснил, почему пропустит турнир «Мастерс» в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович в своих социальных сетях заявил, что ему жаль пропускать турнир серии «Мастерс» в Майами.

«Привет, Майами! К сожалению, я не буду играть в этом году у вас. На данном этапе моей карьеры я пытаюсь найти баланс между личным и профессиональным графиками. Мне жаль, что я не увижу одних из лучших и самых страстных болельщиков в мире. Я с нетерпением жду будущих соревнований здесь!» — написал Джокович.

Стоит отметить, что Джокович не принимает участие в турнире с 2019 года. Во времена постпандемии сербский теннисист отказался делать прививку, которая была обязательной для участия в турнире. В прошлом году Джокович не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19, поэтому не смог сыграть на Miami Open.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — 4-й (5010 очков).

Ранее стало известно, прилетит ли Джокович на матч России и Сербии.