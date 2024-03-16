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Бывший футболист сборной раскритиковал систему проведения Кубка России после жеребьевки

Экс-футболист Деменко: в Кубке России слишком много игр

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Владимир Слишкович/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, игравший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» негативно высказался о системе проведения Кубка России по футболу. Специалист заявил, что регламент, при котором клубы Премьер-лиги не вылетают при поражениях, запутывает болельщиков.

«Эта система Кубка постоянно запутывает. Кто-то вылетел, кто-то не вылетел. Кто в РПЛ, у него есть шанс при поражении. С одной стороны, это хороший момент, потому что можно попробовать наработать новую тактику, а при поражении остается шанс. Но с другой, игр все равно уж слишком много», — уверен Деменко.

По итогам жеребьевки в полуфинале Пути РПЛ сыграют «Зенит» против «Спартака» и калининградская «Балтика» со столичным ЦСКА. Противостояния будут состоять из двух матчей. В случае ничьей, проигравшие отправятся в Путь регионов, а победители выйдут в финал Пути РПЛ. При этом после этого права на ошибку не будет уже ни у кого, так как в текущем розыгрыше, в отличие от прошлогоднего, проигравший финала Пути РПЛ вылетает из турнира окончательно.

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