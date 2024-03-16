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Двух лыжниц госпитализировали после спринта на чемпионате России

Две лыжницы были госпитализированы после падений на чемпионате России

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Телеграм-канал «Матч! Биатлон и лыжи»

Двух лыжниц госпитализировали после падений на спринтерской гонке в рамках чемпионата России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Полина Антипина, представляющая Архангельскую область, упала в квалификации конькового спринта. Издание со ссылкой на врачей скорой помощи сообщает, что ее доставили в больницу, при этом неизвестна степень тяжести ее травм. Повреждение Антипиной подтвердил тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы ее увезти. Медики должны были ее обследовать», — заявил он.

Позднее о своей травме сообщила еще одна лыжница — Виктория Невьянцева. Она опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись с падением Антипиной и рассказала, что с ней случился аналогичный инцидент.

«Я уже в «скорой» , точно так же улетела, но не показали», — заявила она.

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Телеграм-канал «Виктория Невьянцева»

Чемпионат России-2024 по лыжным гонкам пройдет в с 16 по 24 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее ФЛГР не нашла нарушений в работе судей после завала лыжниц на Спартакиаде.

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