Кучерова называют одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал вторым претендентом на получение приза «Харт Трофи» — индивидуальной награды, которая вручается хоккеисту за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

По итогам трех четвертей сезона главным претендентом на трофей стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

В ночь на 15 марта «Тампа» в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3. Кучеров в этом поединке набрал пять очков, отдав четыре результативные передачи и единожды лично поразив ворота соперника.

26 февраля Кучеров повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, который единолично принадлежал игроку «Вашингтона» Александру Овечкину. На счету Овечкина и Кучерова по четыре сезона с этим показателем.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, набрав 76 очков. «Рейнджерс» располагаются на третьем месте, имея в активе 90 баллов.

Ранее Кучеров повторил достижение Бобби Халла.