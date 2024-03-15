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Известный агент заявил, что бразильские игроки едут в Россию только из-за денег

Агент Фассина о бразильцах в России: в первую очередь они думают о деньгах

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Михаил Киреев/РИА Новости

Известный футбольный агент Эдисон Фассина, рассуждая о том, зачем бразильские футболисты еду в Российскую премьер-лигу (РПЛ), отметил, что, в первую очередь, речь идет о финансовом аспекте этого вопроса, потому что игроки хотят заработать больше, чем у себя на родине. Его слова приводит Bobsoccer.ru.

«В первую очередь они думают о деньгах, хотят стать финансово независимыми уже в ранние, молодые годы. И это понятно — карьера игрока коротка, примерно, 15 лет. Ну, может, немного больше. За это время многое надо успеть. Поверьте, мне признается в этом почти каждый футболист, которого я веду. И те, кто едет в Россию, — не исключение», — заявил он.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Сейчас в РПЛ пауза на матчи национальных сборных.

Ранее в клубе РПЛ выразили недовольство налогом на иностранцев.

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