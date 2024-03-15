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Махачев: Порье не достоин поединка за титул, но у меня нет выбора

Боец UFC Махачев заявил, что Порье не достоин поединка за титул

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Matt Davies/Global Look Press

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что Дастин Порье не достоин поединка за титул, передает MMA Junkie.

«Знаю, что Дастин не достоин поединка за титул, но у меня нет выбора. Все остальные бойцы сейчас заняты, а я хочу драться. Хочу провести три поединка до конца года», — сказал Махачев.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив представителя Бразилии Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски из Австралии на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее Махачев обратился к главе UFC Дане Уайту с просьбой.

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