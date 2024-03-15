Загитова: даже не знаю, что может испортить турнир «Русский вызов»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ «Русский вызов», который состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный».

«Да, я его смотрела. Все как всегда на высшем уровне. Очень понравилась организация. И видно, как все спортсмены максимально старались, они были уникальными в своем роде. Я даже не знаю, что может испортить этот турнир», — сказала Загитова.

Олимпийский чемпион Игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Алексей Ягудин во второй раз подряд одержал победу на турнире «Русский вызов» и выиграл 5 млн рублей.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а на третьей строчке оказались сразу три участника — одиночница Ксения Синицына, пара в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин и спортивная пара Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Сама Загитова в этом году не принимала участие в «Русском вызове» по причине загруженного графика.

Ранее Загитова высказалась о строительстве собственной школы фигурного катания: «Не хочу быть голословной».