«Весь самолет молился»: Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за жизнь

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что ему было страшно за жизнь, когда на отдыхе в Испании летел на парашюте, который был привязан к катеру, передает «Чемпионат».

«У меня стропы запутались, мог упасть, удариться о воду. Наверное, разбился бы. А так, конечно, когда летали с ЦСКА на ЯК-42. Мы там в такие тучи попадали. Весь самолет орал, молился», — сказал Акинфеев.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев обновил два рекорда Российской премьер-лиги (РПЛ).