В Нидерландах объяснили, почему Промес «потерял контроль с землей»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс не считает, что скандал с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом переплюнул громкое уголовное дело бразильца Дани Алвеса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Большие деньги меняют людей в футболе. Это правда, без всяких сомнений. Из-за богатства Квинси Промес потерял контроль с землей. Думаю, что действительно велик риск того, что он закончил свою карьеру собственными поступками.

Затмил Дани Алвеса? Думаю, что Дани Алвес — более крупный игрок. Поэтому не думаю, что новости о Квинси стали более громкими, особенно в крупных футбольных странах», — сказал Каптейнс.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее юрист объяснил, почему у Промеса нет шансов вернуться в Россию.