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Увольнение Ивича из «Краснодара» связали со «Спартаком»

Экс-игрок Лахиялов объяснил, почему Ивич был уволен из «Краснодара»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов предположил, что увольнение сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» может быть связано с тем фактом, что его предлагали подписать московскому «Спартаку». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не знаю, насколько достоверна просочившаяся в прессу информация, что Ивича предлагали «Спартаку». Я думаю, ни одному руководителю клуба не понравится, что его тренера предлагают в другую команду. В таком случае я понимаю Галицкого. Если это правда, то держать такого тренера в команде я не вижу смысла», — заявил он.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится после перерыва на матчи сборных.

Ранее в Сербии назвали шоком увольнение Ивича из «Краснодара».

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