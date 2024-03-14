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Поздняков заявил, что ОКР никогда не бойкотировал Олимпийские игры

Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр

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kovop/Shutterstock

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация всегда поддерживала российских спортсменов и не бойкотировала Олимпиады, однако условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России на Игры-2024 — нелегитимные, несправедливые и неприемлемые. Его слова приводит РИА Новости.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях. К сожалению, Париж-2024 не может предоставить равных условий для российских олимпийцев, возникает вопрос — почему?» — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить атлетов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления, после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в ОКР сообщили, что не намерены официально обсуждать участие России в Олимпиаде.

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