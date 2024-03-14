Российская фигуристка показала часть груди в топе с декольте во время тренировки

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова показала часть своей тренировки в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фигуристке надет черный костюм — облегающие лосины и укороченный топ на бретелях с глубоким декольте.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее австралийская боксерша показала грудь в декольте.