Игрок «Краснодара» отреагировал на увольнение Ивича

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в своем Telegram-канале высказался по поводу увольнения главного тренера команды Владимира Ивича, назвав отставку неожиданной.

«Неожиданность для всех нас…Спасибо за все, тренер! Большая честь было работать вместе с вами», — написал Кривцов, выложив совместное фото.

Третий подряд сезон Кривцов проводит не менее 20 матчей за основу «Краснодара». В ноябре 2023 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Кубы и отметился забитым мячом.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее Ивич сделал заявление после увольнения из «Краснодара».