Экс-тренер «Спартака» предрек «Зениту» трудности в кубковом матче с «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в предстоящем ответном матче четвертьфинальной стадии Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо» у гостей есть отличные шансы, чтобы пройти в следующий раунд.

После первой игры в противостоянии с минимальным счетом 1:0 лидируют игроки «Динамо».

«Думаю, что «Динамо» будет играть в полную силу, Кубок России — это престижный трофей, ребята амбициозные, тренер тоже, так что «Зениту» будет победить непросто», — заявил Гладилин.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 20-го тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее «Краснодар» обвинили в самодурстве после увольнения Ивича с поста тренера.