«Краснодар» обвинили в самодурстве после увольнения Ивича с поста тренера

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что «Краснодар» и красно-белые сами отдают чемпионство «Зениту». Ее слова передает Metaratings.

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак».

«Спартак» и «Краснодар просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», — сказала Зарема.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Ивич выгнал из раздевалки «Краснодара» одного из руководителей клуба.