Чемпионка Игр раскритиковала Вяльбе за слова о массовом завале на Спартакиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова раскритиковала главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за слова об уровне спортсменок после массового завала на масс-старте на 10 км у девушек на Спартакиаде учащихся, в результате которого несколько атлеток получили травмы и были госпитализированы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я не приемлю такого. Мы доверили вам своих несовершеннолетних детей. Вы должны были сделать им нормальные условия. Как можно так безалаберно подойти к проведению соревнований?» — заявила Чепалова.

Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Масс-старт состоялся 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). После произошедшего Вяльбе заявила, что в произошедшем инциденте виноват низкий уровень спортсменок.

Дочь Чепаловой Васелина Рочева также бежала этот масс-старт, она не попала в завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее тренер попавших в завал лыжниц рассказала о причинах победы в Спартакиаде.