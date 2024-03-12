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Олимпийский чемпион назвал главное разочарование Кубка Гагарина

Экс-хоккеист Кожевников: ЦСКА неприятно удивил в Кубке Гагарина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал команду, ставшую главным разочарованием в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. По мнению специалиста, неприятно удивил московский ЦСКА, выигравший два последних розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а в этот раз вылетевший в первом же раунде от ярославского «Локомотива».

«Первый тур всегда был таким, что кому-то не хватает скамейки, еще чего-то. Нормально, что в первом раунде мы не увидели противостояний из семи матчей, хотя мы и говорим, что уровень команд уравнивается. Играют же команды в интересный хоккей! ЦСКА вот, конечно, удивил. Наверное, это главное разочарование плей-офф. Ведь опыт у них огромнейший, но что-то не доделали, не доработали», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Все пары первого раунда Кубка Гагарина – 2024 закончили в пяти или шести матчах. «Локомотив», обыгравший ЦСКА со счетом 4-1, в четвертьфинале плей-офф встретится с омским «Авангардом». В предыдущих двух сезонах «Локомотив» неизменно вылетал именно в противостояниях с ЦСКА.

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