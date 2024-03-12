Легенда сборной России назвал Абаскаля виновным в неудачах «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что московский «Спартак» должен отправить главного тренера команды Гильермо Абаскаля в отставку, передает «Матч ТВ».

»Абаскаль выбил «Спартак» из гонки за чемпионство. Возьмем против «Зенита». Как это так, что главный тренер уезжает смотреть футбол в Москву? Ты должен находиться с командой», — сказал Семшов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее легенда «Спартака» назвал тренеров, которые должны возглавить команду.