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Джокович установил два антирекорда

Теннисист Джокович установил два антирекорда, проиграв Нарди

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Louise Delmotte/AP

Сербский теннисист Новак Джокович установил сразу два антирекорда, проиграв Луке Нарди в матче 1/16 турнира в Индиан-Уэллсе.

Джокович впервые в карьере проиграл лаки-лузеру. Также Джокович никогда не проигрывал на «Большом шлеме» или «Мастерсе» такому низкорейтинговому сопернику, как 123-я ракетка мира.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 22 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

В следующем круге Нарди сыграет с Томом Полом из США.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, набрав 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

В полуфинале Australian Open 2024 года Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. До этого Джокович десять раз доходил до полуфинальной стадии турнира и столько же раз в итоге выигрывал соревнования в Мельбурне, что является рекордным результатом.

Ранее Даниил Медведев установил уникальное достижение.

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