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Хоккеист «Миннесоты» назвал Капризова водителем бесплатного такси

Хоккеист «Миннесоты» Хуснутдинов о Капризове: хороший водитель бесплатного такси

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий Марат Хуснутдинов поделился мнением о своем одноклубнике Кирилле Капризове, назвав его хорошим водителем, передает The Athletic.

«Хороший парень. Хороший водитель. Бесплатное такси», — сказал Хуснутдинов.

Контракт Хуснутдинова в $925 тыс. рассчитан сроком на два года и подразумевает под собой бонусы на второй год сделки. Об этом сообщил генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герен. Клуб уже начал процесс подготовки документов для иммиграции. 28 февраля Хуснутдинов расторг контракт с «Сочи».

«Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде (37-е место) драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Он будет носить свитер под номером 22.

В текущем сезоне Хуснутдинов провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 49 матчей, отметившись шестью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. «Сочи» не смог обеспечить себе выход в раунд плей-офф.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Аризоной». Встреча состоится 13 марта.

Ранее Капризов обошел Александра Радулова в списке лучших российских снайперов в НХЛ.

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