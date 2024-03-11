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Экс-тренер сборной России заявил, что удивился поражению «Спартака» от «Факела»

Тренер Игнатьев заявил, что удивился поражению «Спартака» от «Факела»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) вызвало у него удивление.

По его мнению, красно-белые были заведомо сильнее соперника.

«Поражение стало неожиданностью. «Спартак» по подбору игроков, по организации своей деятельности должен претендовать на более высокие места, их болельщики этого заслуживают. И то качество игры, которое показала команда в игре с «Зенитом», наталкивало на мысль о том, что «Спартак» будет бороться за призовые места этой весной. Больше по вчерашней игре стоит говорить все же о «Факеле», они были более мотивированной и подготовленной командой — и с точки зрения функциональной, и с точки зрения тактической. Они, по-моему, предусмотрели вообще все вещи, связанные с противостоянием «Спартаку», поэтому им надо отдать должное», — заявил Игнатьев.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее «Спартаку» предложили не увольнять Абаскаля.

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