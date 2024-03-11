В «Спартаке» рассказали о задачах команды на оставшуюся часть сезона

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после поражения красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» заявил, что в команде все хотят побеждать, передает «Матч ТВ».

«Цель — каждая следующая игра. На итоговое место будем смотреть в конце сезона. У нас все футболисты хотят побеждать», — сказал Умяров.

10 марта «Спартак» всухую проиграл «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, почему команда проиграла «Факелу».