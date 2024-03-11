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Экс-тренер «Спартака» о поражении «Факелу»: Абаскалю преподали урок

Тренер Гладилин заявил, что наставник «Факела» Ташуев преподал урок Абаскалю

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение красно-белых в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) случилось благодаря отличной работе тренерского штаба гостевой команде

По его словам, Сергей Ташуев преподнес Гильермо Абаскалю мастер-класс.

«Ключевой фактор — мастерство тренера Ташуева, который просто переиграл Абаскаля, который еще сырой и не готов для такой команды как «Спартак», не готов побеждать. «Факел» по всем параметрам уступает «Спартаку» — и по составу, и по финансовым возможностям. Спартаковских болельщиков было в 10 раз больше, у себя, в «Лужниках», на исконно спартаковском стадионе, и вот так проиграть... Это был мастер-класс от Ташуева», — заявил Гладилин.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Валерий Гладилин объяснил, почему команда проиграла «Факелу».

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