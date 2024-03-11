«Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей»: Зарема о приходе Черчесова в «Спартак»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, пошутила по поводу информации о потенциальном назначении Станислава Черчесова главным тренером красно-белых. Ее слова передает Metaratings.

»Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль — от трактора», — сказала Зарема.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2.

Черчесов работал в «Спартаке» в 2006 году в качестве спортивного директора. С 2007 по 2008 год он стал главным тренером команды. Под его руководством «Спартак» потерпел историческое разгромное поражение от ЦСКА со счетом 1:5.

Ранее игрок «Факела» раскрыл секрет победы над «Спартаком».