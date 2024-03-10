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Абаскаль отреагировал на дело Промеса

Тренер «Спартака» Абаскаль отказался обсуждать детали дела Промеса

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» отказался отвечать на вопрос о нападающем Квинси Промесе, который до сих не прибыл в расположение команды. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это не ко мне вопрос, я это не обсуждаю. Квинси сейчас не находится в Москве, он не принимал участия в сегодняшней игре, здесь нечего комментировать», — заявил Абаскаль.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Гильермо Абаскаль отреагировал на вопрос об уходе из клуба.

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