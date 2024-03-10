В «Факеле» заявили, что игроки выложились на 120% в игре со «Спартаком»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда выложилась на 120%. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы планировали играть высоко, поставить «Спартак» в неудобное положение, играть синхронно в защите, изматывая соперника давлением. В целом, все получилось, может быть, был немного крен в левую сторону, но ничего страшного. В первом тайме реализовали пенальти, во втором тайме «Спартак» давление усилил, создавал моменты, но все летело в руки Саше Беленову, мы выложились на 120%», — заявил Ташуев.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее в «Спартаке» пообещали разобраться с Промесом.