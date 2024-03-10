Побежденный Яном Ядонг заявил, что россиянин станет чемпионом UFC

Китайский боец Сонг Ядонг заявил, что россиянин Петр Ян станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает ТАСС.

«Ян силен, отдаю ему должное. Уверен, что он еще станет чемпионом», — сказал Ядонг.

Российский боец одержал победу над Ядонгом единогласным решением судей.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

Ранее Умар Нурмагомедов в своих соцсетях поздравил на с победой над китайцем Ядонгом, а также заявил, что может в августе встретиться с Яном в октагоне.

Ранее Ян сделал заявление после победы на UFC 299.