Черчесов назвал минус сборной Сербии

Тренер Станислав Черчесов поделился мнением о национальной команде Сербии, с которой россияне проведут 21 марта товарищеский матч, передает «Чемпионат».

«По именам команда с венграми была хорошая, но два матча проиграла. Не чувствовалось командности. Сейчас разговор не о Сербии, а о нас. Главное, чтобы мы были в том состоянии и порадовали болельщиков», — сказал Черчесов.

Встреча с Сербией пройдет на «ВТБ Арене». 25 марта россияне сыграют с Парагваем.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что Африканская топ-сборная может сыграть с Россией.